Dubaï: Bencic, la folle semaine !

Belinda Bencic aura battu pas moins de quatre joueuses du Top 10 en quatre jours pour remporter ce samedi le tournoi de Dubaï. Après avoir éliminé Aryna Sabalenka, Simona Halep et Elina Svitolina, la Suissesse a dominé Petra Kvitova en finale (6-3, 1-6, 6-2).

Bencic passera lundi prochain de la 45e à la 23e place mondiale, elle qui a été 7e mondiale en 2016 à seulement 2018 avant de connaître plusieurs blessures.

