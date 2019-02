Doha: Garcia déclare forfait

On craignait que la transition soit difficile pour Caroline Garcia, héroïne de la victoire des Bleues en Fed Cup le week-end dernier, qui devait passer du dur indoor de Liège au dur extérieur de Doha, en moins de 48 heures. Finalement, la n°1 française, qui devait affronter l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (24e mondiale), ne rentrera même pas sur le court. A quelques minutes du match, la Lyonnaise a déclaré forfait, invoquant une blessure à la jambe.

A noter aussi le forfait de la tête de série n°6 du tournoi, Caroline Wozniacki, malade.

