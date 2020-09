C'est fini pour Océane Dodin !

Avec Océane Dodin (23 ans), le constat est très souvent le même : elle se bat bien, pose des problèmes à ses adversaires, aussi prestigieuses soient-elles, mais elle cède à un moment et quitte le court en vaincue. Le court central Philippe-Chatrier a eu droit à un nouvel opus des aventures de la jeune Nordiste, battue en deux sets (6-3, 7-5 en 1h19 de jeu), lundi au 1er tour à Roland-Garros mais qui n'a pas pour autant à rougir après sa défaite face à la Tchèque classée au 11eme rang mondial au même titre qu'elle n'avait déjà pas grand chose à se reprocher à l'US Open après s'être fait sortir par une autre cador du circuit la Biélorusse Aryna Sabalenka, classée un rang juste en-dessous de Kvitova. Dodin, en dépit de ce classement (118eme) qui pourrait laisser penser qu'elle vaut à peine mieux qu'une faire-valoir pour de telles joueuses, a d'ailleurs perturbé longtemps la belle mécanique de la Tchèque. Malheureusement pour la jeune Française connue pour la puissance incroyable de ses frappes, en coup droit comme en revers, elle a craqué dans le premier set après avoir accroché la tête de série numéro 7 pendant six jeux. Dans la deuxième manche, elle a fait mieux encore, en obligeant Kvitova à serrer le jeu à 5-4 contre elle pour ne pas se retrouver d'entrée dans un troisième set toujours périlleux. Une fois de plus, Dodin, qui avait su combler un break concédé dès le premier jeu de la manche, a fini par s'écrouler, au pire moment. Pas de regrets à avoir pour autant. Sauf celui de ne pas avoir réussi à emmener la 11eme mondiale dans un troisième set. Car qui sait ce qu'il aurait pu arriver avec une Kvitova sous pression...Bénéficiaire d'une invitation, Elsa Jacquemot a fait ses débuts dans un tournoi du Grand Chelem ce lundi à Roland-Garros. Mais, pour la 522eme au classement WTA, ce grand événement a rapidement tourné au cauchemar face à Renata Zarazua. La Française a, en effet, manqué son entame de match en concédant trop facilement les trois premiers jeux du match. Après avoir remporté son premier jeu au service, Elsa Jacquemot a une nouvelle fois concédé trois jeux consécutifs à la Mexicaine qui a remporté le premier set en moins d'une demi-heure. A nouveau breakée d'entrée, la Française s'est alors réveillée pour revenir à hauteur de son adversaire puis de craquer une nouvelle fois au service. Renata Zarazua a ensuite su gérer son avantage pour, après un double break, l'emporter à sa deuxième balle de match (6-1, 6-2 en 1h05'). La Mexicaine sera l'adversaire d'Elina Svitolina au deuxième tour des Internationaux de France.