Divers - Coronavirus : Encore un tournoi WTA annulé

Au tour du tennis d'être impacté. Jusqu'alors l'un des sports les moins touchés par cette épidémie de coronavirus qui se propage un peu plus chaque jour et fait toujours plus de victimes, le tennis vient d'enregistrer coup sur coup deux annulations. Les deux concernent le calendrier du circuit WTA. L'instance avait décidé de supprimer dans un premier temps, il y a une dizaine de jours, le tournoi de Xi'an (WTA 125), qui devait se dérouler du 13 au 19 avril sur dur dans la capitale de la province de Shaanxi, au centre de la Chine et à seulement mille kilomètres de Wuhan. Ce mardi, la WTA a annoncé qu'un autre tournoi chinois, le tournoi d'Anning (plus connu sous le nom de Kunming Open), n'aurait pas lieu lui non plus en raison de l'épidémie de coronavirus.

Un tournoi qui aurait dû se disputer sur terre battue, contrairement au premier, et avait été programmé du 27 avril au 3 mai. « La décision a été prise dans l’intérêt des joueuses, du tournoi, du staff de la WTA et des fans, explique la WTA dans un communiqué. Nous surveillons la situation de près car il n’y a rien de plus important que de protégé la santé de notre communauté ainsi que nos fans. Nous continuons d’échanger avec des experts médicaux à mesure que l’information évolue sur ce virus et nous restons vigilants dans la gestion de cette situation difficile. »

Deux Challenger annulés également

Le Challenger espagnol de Chamartin, qui aurait dû se tenir du 23 au 29 mars prochain, a ainsi été reporté de six mois, et été reprogrammé au mois d'octobre. « L’évolution de la situation concernant la cris du coronavirus a incité les représentants du CT Chamartin à prendre cette décision afin de ne pas nuire aux joueurs qui prévoyaient de participer à l’événement », avaient expliqué les organisateurs. Un autre Challenger, prévu à Jérusalem (Israël), a également été annulé.