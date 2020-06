Divers : Bartoli révèle le sexe de son bébé

Bartoli : « It’s a baby girl »





























Voir cette publication sur Instagram







































It's a baby #girl 👶😀😀😀😀💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 @yahya_boumediene 👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨

Une publication partagée par Marion bartoli (@bartolimarion) le 18 Juin 2020 à 12 :40 PDT





Alors que le tennis n’a pas encore repris de manière officielle, Marion Bartoli revient régulièrement dans l’actualité. Non, l’ancienne [LINK url="https://sports.orange.fr/historique/france/article/wimbledon-2013-l-avenement-de-marion-bartoli-exclu-CNT000001p14Vj.html"]lauréate de Wimbledon en 2013[/LINK] ne reprendra pas la compétition après l’avoir un temps envisagé. Mais la Française garde un œil attentif sur le monde de la petite balle jaune et elle s’est exprimée récemment à propos du double.Un sujet épineux. Marion Bartoli estime que les joueurs de double devraient être moins bien payés et qu’il devrait y avoir moins de tournois de double dans la saison. Après en avoir parlé dans un premier temps, ce que [LINK url="https://sports.orange.fr/tennis/atp/article/la-reponse-cinglante-de-mahut-a-bartoli-CNT000001qtyzQ.html"]Nicolas Mahut avait peu apprécié[/LINK], l’ancienne numéro 7 mondiale en a [LINK url="https://sports.orange.fr/tennis/atp/article/double-bartoli-persiste-et-signe-CNT000001qKvzj.html"]remis une couche dans l’émission « Match Point » diffusée sur Tennis Majors[/LINK], chiffres à l’appui.En parallèle, Bartoli vit surtout un grand bonheur. Celle qui a révélé en avril s’être mariée avec Yahya Boumediene, un footballeur belge avec qui elle partage sa vie depuis l’année dernière, a appris récemment qu’elle [LINK url="https://sports.orange.fr/tennis/wta/article/marion-bartoli-enceinte-de-son-premier-enfant-exclu-CNT000001qz89E.html"]était enceinte[/LINK]. « C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion que nous vous annonçons la venue prochaine de notre bébé. Nous avons hâte d'être parents et d'être trois dans la famille Bartoli-Boumediene », a-t-elle écrit sur Instagram le 28 mai.L’ancienne joueuse de 35 ans vient d’en apprendre davantage sur sa grossesse. La future maman connait désormais le sexe de son premier enfant. Jeudi, Marion Bartoli a révélé qu’elle attendait… une fille ! L’ex-demi-finaliste de Roland-Garros a répandu la belle nouvelle sur Instagram en publiant un dessin représentant une cigogne transportant un bébé dans un univers rose. « It’s a baby girl », a-t-elle écrit avec plusieurs émoticônes de sourire et de cœur. Un message très apprécié par ses fans et liké plus de 1600 fois.