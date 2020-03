Coronavirus : Pas de tournois ATP et WTA pendant six semaines ?

Stand by for a possible six week suspension of both the ATP and WTA Tours - the player councils are meeting today, and that seems to be the direction of travel (for the players, at least)

Une période post-US Open surchargée ?

Le tennis est-il sur le point de se mettre sur pause ? Selon une information de la chaîne britannique BBC, l’ATP et la WTA devraient très prochainement statuer sur l’avenir à court et moyen-terme des circuits professionnels et leur réaction face à la menace que le Covid-19 fait peser. Alors que la Fédération Internationale de tennis a pris les devants en annonçant ce mercredi le report de la phase finale de la Fed Cup, prévue à la mi-avril à Budapest, le journaliste de la BBC Russell Fuller a avancé que le conseil des joueurs des deux organisations pourrait décider très rapidement une suspension pour les six prochaines semaines de leurs circuits, soit jusqu’au 27 avril prochain. Cette décision pourrait être entérinée dès ce jeudi et imposerait donc l’annulation des tournois de Miami, Houston, Marrakech, Monte-Carlo, Barcelone et Budapest concernant le circuit ATP, de Miami, Charleston, Bogota, Stuttgart et Istanbul pour le circuit WTA.Une décision qui, si elle est mise en pratique, pourrait imposer aux joueurs de ne pas jouer et, donc, de ne pas remporter de gains pour une période de plus d’un mois... mais également imposer une refonte du calendrier plus tard dans l’année. Car les dirigeants du tennis masculin et féminin n’ont, semble-t-il, pas perdu espoir de jouer à Indian Wells, présenté comme un officieux « cinquième Grand Chelem », et Miami plus tard dans la saison. Une hypothèse serait une reprogrammation des deux tournois sur les deux semaines suivant l’US Open, quitte à réduire le tableau final traditionnellement ouvert à 96 joueurs et joueuses. Une décision qui, si elle est confirmée, pourrait nuire aux tournois programmés à ce moment de la saison et, notamment... la Laver Cup organisée par Roger Federer. Revenu au Conseil des Joueurs de l’ATP, le Suisse pourrait avoir son mot à dire à ce sujet et toucher à sa compétition pourrait ne pas plaire à l’ancien numéro 1 mondial.