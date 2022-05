Un record en Grand Chelem et 500 victoires à aller chercher

Tsonga, Simon… et bientôt Cornet ? Alors que Jo-Wilfried Tsonga dispute le dernier tournoi de sa carrière et Gilles Simon sa dernière saison, Alizé Cornet, plus jeune que ses deux compatriotes (elle a 32 ans depuis janvier) se dirige elle aussi peu à peu vers la retraite. Ce mardi, la Niçoise va débuter son 18eme Roland-Garros, contre la Japonaise Misaki Doi, et rêve d’aller eu deuxième semaine comme en 2015 (défaite contre Svitolina) et en 2017 (défaite contre Caroline Garcia), voire de disputer un deuxième quart de finale en Grand Chelem, quatre mois après celui à Melbourne (perdu contre Danielle Collins), mais elle ne se voit pas disputer beaucoup d’autres Roland-Garros ensuite. « Cette année, ce sera peut-être mon dernier ou avant-dernier Roland, mais on arrive à la fin.(…) Si je finis 2022 fatiguée, ce sera merci, au revoir. Quand le moment viendra, je le sentirai. Là, j’ai encore un peu à donner. Mais pour Paris 2024, il ne faudra pas compter sur moi », confie à L’Equipe l’actuelle n°40 mondiale et n°1 française.Alizé Cornet a encore deux beaux objectifs devant elle, comme le record du nombre de participations d’affilée en Grand Chelem (62) détenu par Ai Sugiyama, qu’elle pourrait battre à l’US Open, ou franchir la barre des 500 victoires sur le circuit WTA (elle en est à 489). Mais ensuite, elle veut passer à autre chose. «Je me sens prête à commencer une autre étape, explique celle qui vient de publier son premier roman, La valse des jours. Je tire sur la corde depuis des années. Ca fait déjà trois ans que j’ai envie d’arrêter ». Les spectateurs du court Philippe-Chatrier vont peut-être assister au dernier match d'Alizé Cornet à Roland-Garros ce mardi midi, même si contre la 98eme mondiale, la Française, qui reste sur quatre défaites d'affilée, semble tout de même avoir les moyens de s'imposer.