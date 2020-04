Coco Gauff, déjà proche d’un Grand Chelem ?

"Ça va me manquer". A l’annonce de l’annulation de l’édition 2020 de Wimbledon en raison de la pandémie de coronavirus, Cori Gauff, surnommée "Coco", n’a pu cacher son désarroi sur Twitter. Car c’est sur le gazon londonien que la jeune Américaine s’est révélée aux yeux du grand public l’an dernier. Alors âgé de 15 ans et 3 mois, elle était devenue la plus jeune joueuse de l’histoire à sortir des qualifications, avant de se hisser jusqu’en huitièmes de finale du Grand Chelem anglais, où elle avait uniquement fini par céder contre Simona Halep (6-3, 6-3).

vidéo : héroïque, gauff enflamme le centre court





Quatre mois plus tard, à Linz, celle qui avait débuté l’année à la 685eme place mondiale devenait la neuvième plus jeune joueuse à remporter un tournoi WTA. Et aujourd’hui, "Coco", qui a fêté son 16eme anniversaire le 13 mars, occupe le 52eme rang au classement, après avoir de nouveau atteint les huitièmes de finale d’un Majeur, en Australie, alors qu’elle s’était arrêtée au troisième tour à New York. Et à Melbourne comme à Wimbledon, c’est la future gagnante du tournoi, cette fois sa compatriote Sofia Kenin, qui lui a barré le chemin des quarts.

"Être la plus grande"



Battue d’entrée par Gauff dans ces deux Majeurs, Venus Williams est bien placée pour analyser le phénomène. "Elle en veut vraiment et travaille très dur. Et elle est extrêmement mature pour son âge. Je pense qu’elle n’a pas de limite", confiait-elle en Australie.

Pour Patrick Mouratoglou, qui l’a repérée lorsqu’elle avait 10 ans, elle n’est déjà "pas si loin" d’un sacre en Grand Chelem. "Elle a un gros service, un revers incroyable. Elle arrive à faire beaucoup de choses, comme venir au filet. Et si c’est un point avec de la pression, elle peut aller le chercher", s’enthousiasme-t-il dans le Guardian.



Pour le Français aussi, "elle a une maturité incroyable. C’est ce qui ressort le plus pour moi. La manière dont elle gère ses matchs, c’est unique. Mais elle n’a encore que 16 ans, et à cet âge-là, il y a encore beaucoup de choses à améliorer". Interrogée en début d’année sur ses objectifs, l’adolescente ne s’était en tout cas pas démontée : "Ma mission est d’être la plus grande. Et mon but de remporter le plus de Grands Chelem possibles". Et si ça commençait bientôt ?