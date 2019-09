Clijsters annonce son retour sur le circuit en 2020

Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, l'ancienne numéro 1 mondiale indique qu'après avoir été une mère à temps plein de trois enfants pendant sept ans, elle souhaite revenir sur les courts afin de revivre l'adrénaline des victoires. On peut la voir s'entraîner, afin de revenir au meilleur de sa forme.

La joueuse aux 4 Grands Chelems (un Open d'Australie et trois US Open) va tenter de réussir son come-back au milieu de la nouvelle génération.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH