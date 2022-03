Classement WTA : Swiatek nouvelle dauphine de Barty, Sakkari troisième

Les Françaises stagnent

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 21 mars 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 340 (-1)

Caroline Garcia (FRA) 940 (-1)

Clara Burel (FRA) 801 (-1)

Harmony Tan (FRA) 735

Océane Dodin (FRA) 681 (-1)

Diane Parry (FRA) 679

Kristina Mladenovic (FRA) 659 (-1)

Quelle belle quinzaine pour Iga Swiatek ! La Polonaise a remporté le cinquième tournoi de sa carrière dimanche à Indian Wells, mais la Polonaise de 20 ans en profite également pour décrocher le meilleur classement de sa carrière. Elle se retrouve en effet désormais n°2 mondiale, derrière Ashleigh Barty, qui reste la reine malgré ses forfaits à Indian Wells et Miami.Une nouvelle joueuse décroche également son meilleur classement, en la personne de Maria Sakkari. Finaliste en Californie, la Grecque de 26 ans est désormais n°3 mondiale, avec 52 points d'avance sur Barbora Krejcikova, forfait à Indian Wells et qui sera également absente à Miami. Demi-finaliste en Californie, Paula Badosa grimpe quant à elle d'une place pour se retrouver sixième, au détriment d'Anett Kontaveit. Karolina Pliskova (8eme), Garbine Muguruza (9eme) et Ons Jabeur (10eme) ne bougent en revanche pas.Du côté des Françaises, il n'y a pas eu de miracle dans le désert californien, et cela se voit au classement, avec aucun gain de place pour les sept tricolores du Top 100, toutes classées entre la 36eme et la 100eme place.Brilleront-elles assez à Miami pour grimper au classement ? Réponse dans deux semaines.Iga Swiatek (POL) 5 776 (+1)Maria Sakkari (GRE) 5 085 (+3)Barbora Krejcikova (RTC) 5 033 (-2)Aryna Sabalenka (BIE) 4 862 (-2)Paula Badosa (ESP) 4 790 (+1)Anett Kontaveit (EST) 4 686 (-2)Karolina Pliskova (RTC) 4 252Garbiñe Muguruza (ESP) 3 190Ons Jabeur (TUN) 2 975