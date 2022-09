Classement WTA : Swiatek intouchable, Garcia revient dans le Top 10

Garcia peut rêver

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 12 septembre 2022

Caroline Garcia (FRA) 2 930 (+7)



Alizé Cornet (FRA) 1 380 (+5)

Diane Parry (FRA) 824 (+3)

Iga Swiatek peut dormir sur ses deux oreilles, elle ne risque pas de quitter le trône de la WTA dans les prochains mois. En gagnant l'US Open, la Polonaise de 21 ans a encore accentué son avance au sommet du classement, et compte désormais 5275 points de plus que sa nouvelle dauphine, Ons Jabeur, qu'elle a battue en finale. Et la triple gagnante en Grand Chelem n'a "que" 555 points à défendre d'ici la fin de saison, contre 695 pour Jabeur et surtout 3170 pour Anett Kontaveit, la n°3 mondiale, qui ne restera pas sur le podium si elle poursuit sur le même rythme que depuis le début de saison (l'Estonienne est seulement 16eme au classement de 2022). A priori, Swiatek et Jabeur ne rejoueront pas avant la semaine du 3 octobre (la Polonaise à Ostrava, la Tunisienne à Monastir)., alors que Maria Sakkari (6eme) et Simona Halep (9eme) perdent respectivement trois et deux places. A noter également la dégringolade des deux finalistes de l'an passé : Emma Raducanu, éliminée au premier tour alors qu'elle était tenante du titre, est désormais 83eme, alors que Leylah Fernandez, battue au deuxième tour, est 40eme.La grande nouvelle de ce lundi côté français, c'est le grand retour de Caroline Garcia dans le Top 10, quatre ans après l'avoir quitté ! Alors qu'elle était 79eme mondiale pendant Roland-Garros, la Lyonnaise de bientôt 29 ans a réussi un été exceptionnel, avec trois victoires en tournois et une demi-finale à l'US Open, sa première en Grand Chelem.On devrait la retrouver la semaine prochaine du côté de Tokyo, où elle sera la seule joueuse du Top 10 avec Paula Badosa. Deux autres Françaises figurent dans le Top 100 : Alizé Cornet, qui gagne cinq places (35eme) et Diane Parry, qui gagne 3 places (71eme). Les deux jouent cette semaine du côté de Portoroz.Ons Jabeur (TUN) 5 090 (+3)Anett Kontaveit (EST) 4 300 (-1)Paula Badosa (ESP) 3 980Jessica Pegula (USA) 3 501 (+3)Maria Sakkari (GRE) 3 480 (-3)Aryna Sabalenka (BIE) 3 470 (-1)Coco Gauff (USA) 3 047 (+4)Simona Halep (ROU) 3 025 (-2)...