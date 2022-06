Classement WTA : Swiatek conforte sa suprématie, Krejcikova dégringole

Gauff aux portes du top 10

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 6 juin 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 386 (+7)

Caroline Garcia (FRA) 855 (+4)

Diane Parry (FRA) 797 (+15)

Océane Dodin (FRA) 788 (-1)

Clara Burel (FRA) 713

Chloé Paquet (FRA) 651

Kristina Mladenovic (FRA) 546 (-12)

Harmony Tan (FRA) 530 (-15)

Alors qu'elle reste sur une impressionnante série de 35 victoires de suite en 2022, la Polonaise a remporté samedi à Roland-Garros son deuxième titre en Grand Chelem, après celui obtenu en 2020. De ce fait, ce lundi, au classement WTA, la native de Varsovie reste logiquement en tête mais voit surtout son avance considérablement augmenter sur ses concurrentes.Entre son succès à Paris et l'élimination de la Tchèque Barbora Krejcikova (anciennement numéro 2 mondiale) au 1er tour, qui se retrouve désormais hors du top 10 (14eme, -12 places), Swiatek a un véritable boulevard devant elle.A noter, que c'est l'Espagnole Paula Badosa qui complète ce podium, devant notamment la Tunisienne Ons Jabbeur et la Grecque Maria Sakkari.A noter également, les belles progressions de Jessica Pegula (8eme, +3) et des demi-finalistes Daria Kasatkina (12eme, +8) et Martina Trevisan (27eme, +32). En ce qui concerne les Françaises, Alizé Cornet se rapproche du top 30 (33eme, +7), tandis que Caroline Garcia gagne quatre places (75eme) et que Diane Parry s'installe encore un peu plus dans le top 100 (82eme, +15). A l'inverse, déjà hors de ce dernier, Kristina Mladenovic (119eme, -12) et Harmony Tan (121eme, -15) reculent.La voilà à un peu plus de 120 points du top 100.Anett Kontaveit (EST) 4 326 (+3)Paula Badosa (ESP) 4 245 (+1)Ons Jabeur (TUN) 4 150 (+2)Maria Sakkari (GRE) 4 016 (-2)Aryna Sabalenka (BIE) 3 966 (+1)Karolina Pliskova (RTC) 3 678 (+1)Jessica Pegula (USA) 3 255 (+3)Danielle Collins (USA) 3 255Garbine Muguruza (ESP) 3 060