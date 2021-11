Classement WTA : Swiatek, Badosa et Dodin grimpent

Même sans avoir joué cette semaine, puisqu'elles étaient en route pour le Masters de Guadalajara, au Mexique, qui débutera mercredi, Iga Swiatek et Paula Badosa parviennent à gagner des places au classement WTA, et l'Espagnole se retrouve même au plus haut rang de sa carrière. Alors que cette semaine était principalement consacrée à la phase finale de la Billie Jean King Cup, qui ne rapporte pas de points WTA, la Polonaise et l'Espagnole gagnent une place pour se retrouver neuvième et dixième, grâce à la chute d'Angelique Kerber, qui tombe de huit rangs. Le reste du Top 10 reste inchangé, avec Ashleigh Barty toujours n°1, même si on ne l'a plus vue depuis l'US Open et qu'elle a renoncé au Masters. Aryna Sabalenka et Barbora Krejcikova complètent le podium.

Dodin dépasse Mladenovic

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 8 novembre 2021

Alizé Cornet (FRA) 1 080

Caroline Garcia (FRA) 945 (+3)

Clara Burel (FRA) 902 (+1)

Océane Dodin (FRA) 841 (+9)

Kristina Mladenovic (FRA) 820 (11)

Classement de la Race 2021

Côté français, les Bleues ne sont pas parvenues à converser leur titre en Billie Jean King Cup, et Alizé Cornet reste la mieux classée, à la 59eme place. Sans jouer, Caroline Garcia a gagné une place pour se retrouver 72eme. Clara Burel, qui a gagné un match à Prague, grimpe également d'une place et se classe 76eme. Enfin, Océane Dodin, finaliste du tournoi ITF de Nantes, devient la quatrième meilleure joueuse française (devant Kristina Mladenovic) en se retrouvant 88eme.Aryna Sabalenka (BIE) 6 130Barbora Krejcikova (RTC) 4 708Karolina Pliskova (RTC) 4 510Garbiñe Muguruza (ESP) 4 310Maria Sakkari (GRE) 3 760Ons Jabeur (TUN) 3 455Anett Kontaveit (EST) 3 396Iga Swiatek (POL) 3 286 (+1)Paula Badosa (ESP) 3224 (+1)Ashleigh Barty (AUS) 6 411 points (saison terminée)