Classement WTA : Swiatek augmente son avance, Jabeur aux portes du Top 5, Mladenovic sort de nouveau du Top 100

Il y a Iga Swiatek et les autres, actuellement sur le circuit WTA. Propulsée au sommet du tennis mondial depuis la retraite d'Ashleigh Barty, la tornade polonaise fait pleinement honneur à son rang. Invaincue depuis le 16 février dernier (défaite au 2eme tour à Dubaï contre Ostapenko), Swiatek, intouchable, a remporté dimanche à Rome son cinquième tournoi de suite après avoir décroché aux dépens d'Ons Jabeur son 28eme succès de rang. Une domination sans partage qui se traduit au classement, où la lauréate de Roland-Garros 2020 conforte encore son avance en tête ce lundi, avec 2 150 points d'avance sur sa dauphine tchèque Barbora Krejcikova, victorieuse à Paris l'année dernière, et un matelas de 2 291 points sur Paula Badosa, en dépit des deux éliminations prématurée (2eme tour) de l'Espagnole à Madrid et Rome. Un peu plus bas, on retrouve désormais en sixième position l'autre joueuse en forme du moment : Ons Jabeur, battue en finale à Rome une semaine après avoir remporté le titre à Madrid.



Mladenovic éjectée de nouveau du Top 100



La Tunisienne et meilleure joueuse africaine de l'histoire frappe aux portes du Top 5. Une première pour la protégée d'Issam Jalleli, qui devance Aryna Sabalenka. La Biélorusse avait reculé de quatre places la semaine dernière après son élimination d'entrée à Madrid. Cette fois, sa demi-finale à Rome lui permet de grimper d'un cran et de dépasser Karolina Pliskova, qui rétrograde en 8eme position. Battue dès son premier match au Foro Italico, contre Simona Halep, Alizé Cornet, comme Gaël Monfils chez les hommes, est toujours la numéro 1 française. Elle recule néanmoins d'une place (40eme). Kristina Mladenovic, en lice à Paris pour le retour du tournoi Lagardère, a mordu la poussière d'entrée contre la Polonaise French. Une nouvelle contre-performance qui vaut à la Nordiste, déjà éjectée des cent premières mondiales en février dernier, de sortir de nouveau du Top 100. Inquiétant avant le coup d'envoi de Roland-Garros.



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 16 mai 2022

1- Iga Swiatek (POL) 7 061

2- Barbora Krejcikova (RTC) 4 911

3- Paula Badosa (ESP) 4 770

4- Maria Sakkari (GRE) 4 726

5- Anett Kontaveit (EST) 4 446

6- Ons Jabeur (TUN) 4 380 (+1)

7- Aryna Sabalenka (BIE) 3 966 (+1)

8- Karolina Pliskova (RTC) 3 568 (-2)

9- Danielle Collins (USA) 3 315

10- Garbiñe Muguruza (ESP) 3 031

…

40- Alizé Cornet (FRA) 1 266 (-1)

73- Caroline Garcia (FRA) 885 (-2)

94- Océane Dodin (FRA) 708 (-1)

95-Clara Burel (FRA) 702 (-12)

96- Diane Parry (FRA) 682

102- Chloé Paquet (FRA) 651 (-1)

110- Kristina Mladenovic (FRA) 596 (-10)