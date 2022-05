Classement WTA : Sakkari de nouveau numéro 3 mondiale

Si le Top 10 masculin n’a pas bougé, il y a du mouvement au classement WTA ! Alors qu’Iga Swiatek conserve une marge légèrement supérieure à 2000 points sur Barbora Krejcikova, qui va défendre à Roland-Garros les points de sa victoire en finale l’an passé face à Anastasia Pavlyuchenkova, la troisième place du podium a changé de locataire. Finaliste malheureuse à Belgrade l’an passé à la même période de l’année, Paula Badosa a perdu pas moins de 225 points à l’occasion de la mise à jour du classement mondial effectuée ce lundi. De son côté, Maria Sakkari a vu son total de 4726 points rester inchangé d’une semaine sur l’autre. En conséquence, pour un peu moins de 200 unités, la Grecque reprend la troisième place mondiale qu’elle avait déjà occupé du 21 mars au 4 avril dernier, après sa finale perdue face à Iga Swiatek lors du tournoi d’Indian Wells.

Dodin fait une belle progression

Le reste du Top 10 n’a pas évolué alors qu’Angelique Kerber, sacrée à Strasbourg ce samedi, intègre de nouveaux les 20 premières. Pour ce qui est des Tricolores, la première d’entre-elles reste Alizé Cornet. La Niçoise conserve sa 40eme place quand Caroline Garcia continue de chuter, reculant de six rangs à la 79eme position. Demi-finaliste à Strasbourg, ayant été contrainte à l’abandon face à Angelique Kerber, Océane Dodin profite de ses bons résultats en Alsace pour gagner pas moins de dix places et se classer 84eme. Clara Burel, de son côté, gagne une position et pointe à la 94eme place alors que Diane Parry est la dernière Tricolore dans le Top 100 mondial avec la 97eme position et une place perdue. Chloé Paquet, battue d’entrée à Rabat la semaine passée est à la porte des 100 premières au classement WTA, seulement un point derrière Donna Vekic. Harmony Tan (106eme), quant à elle double Kristina Mladenovic (107eme).



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 23 mai 2022

1- Iga Swiatek (POL) 7 061

2- Barbora Krejcikova (RTC) 4 911

3- Maria Sakkari (GRE) 4 726 (+1)

4- Paula Badosa (ESP) 4 545 (-1)

5- Anett Kontaveit (EST) 4 446

6- Ons Jabeur (TUN) 4 380

7- Aryna Sabalenka (BIE) 3 966

8- Karolina Pliskova (RTC) 3 678

9- Danielle Collins (USA) 3 315

10- Garbiñe Muguruza (ESP) 3 060

...

40- Alizé Cornet (FRA) 1 266

79- Caroline Garcia (FRA) 885 (-6)

84- Océane Dodin (FRA) 788 (+10)

94- Clara Burel (FRA) 714 (+1)

97- Diane Parry (FRA) 682 (-1)

101- Chloé Paquet (FRA) 651 (+1)

106- Harmony Tan (FRA) 608 (+6)

107- Kristina Mladenovic (FRA) 606 (+3)