Classement WTA : Sabalenka remonte à la cinquième place, le Top 3 reste inchangé

Le bond en avant de Haddad Maia

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 13 juin 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 386 (-1)

Caroline Garcia (FRA) 855 (+1)

Diane Parry (FRA) 797

Océane Dodin (FRA) 788

Clara Burel (FRA) 713

Un seul changement à signaler dans le Top 10 mondial. Ce lundi, la publication du nouveau classement WTA montre qu'Aryna Sabalenka gagne une position et remonte à la cinquième place, juste devant la Grecque Maria Sakkari. Surtout, elle se retrouve même à portée, à seulement cinq petites unités, de la quatrième position actuellement occupée par la Tunisienne Ons Jabeur.Celle qui a remporté le titre, à savoir la Russe Ekaterina Alexandrova, gagne trois places pour se retrouver 27eme. Devant, le Top 3 reste inchangé. La Polonaise Iga Swiatek reste la reine et largement, devant l'Estonienne Anett Kontaveit, toujours deuxième, alors que l'Espagnole Paula Badosa complète le podium, avec une troisième place.Quant à l'autre tournoi WTA de la semaine, du côté de Nottingham, il a vu la Brésilienne Beatriz Haddad Maia l'emporter. Cette performance lui permet de gagner seize places et se retrouver 32eme, soit son meilleur classement. Quant à sa concurrente en finale, à savoir l'Américaine Alison Riske, elle progresse de cinq places pour se retrouver 35eme.Diane Parry reste 82eme, Océane Dodin 85eme et Clara Burel 93eme. Si Alizé Cornet, plus que jamais numéro une française, perd une place et se retrouve 34eme, Caroline Garcia en gagne une pour désormais occuper la 74eme position.Anett Kontaveit (EST) 4 511Paula Badosa (ESP) 4 245Ons Jabeur (TUN) 4 150Aryna Sabalenka (BIE) 4 145 (+1)Maria Sakkari (GRE) 4 075 (-1)Karolina Pliskova (RTC) 3 678Jessica Pegula (USA) 3 255Danielle Collins (USA) 3 255Garbiñe Muguruza (ESP) 3 060