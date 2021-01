Classement WTA : Sabalenka récompensée pour sa fantastique série

Ferro toujours n°1 française

Trois victoires en tournois et trois places gagnées pour Aryna Sabalenka ! La Biélorusse de 22 ans a remporté successivement les tournois d'Ostrava (en octobre), Linz (en novembre) et Abu Dhabi (la semaine dernière), soit quinze victoires de suite, et cela paie au classement publié ce lundi.Le Top 6 reste inchangé, avec Ashleigh Barty en tête, devant Simona Halep, Naomi Osaka, Sofia Kenin, Elina Svitolina et donc Karolina Pliskova. Derrière, Bianca Andreescu, Petra Kvitova et Kiki Bertens font les frais de la progression de Sabalenka et perdent chacune une place. Aucun autre changement n'est à signaler dans le Top 30.Du côté des Françaises, Fiona Ferro, qui a déclaré forfait au dernier moment à Abu Dhabi en raison d'une intoxication alimentaire, reste la meilleure. Elle est 43eme, juste devant Caroline Garcia.Toutes les joueuses ont désormais entamé une quarantaine de deux semaines en Australie. Sauf forfait de dernière minute, elles disputeront toutes les deux tournois de Melbourne la semaine du 1er février, qui serviront de préparation à l'Open d'Australie.Simona Halep (ROU) 7 255Naomi Osaka (JAP) 5 780Sofia Kenin (USA) 5 760Elina Svitolina (UKR) 5 260Karolina Pliskova (RTC) 5 205Aryna Sabalenka (BLR) 4 580 (+3)Bianca Andreescu (CAN) 4 555 (-1)Petra Kvitova (RTC) 4 516 (-1)Kiki Bertens (PBS) 4 505 (-1)