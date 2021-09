Classement WTA : Raducanu gagne 127 places, Osaka en perd deux, Garcia meilleure Française

Pliskova et Svitolina dépassent Osaka

Garcia redevient n°1 française

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 13 septembre 2021

La WTA a attendu le début d'après-midi (heure française) pour publier son nouveau classement. Il faut croire que l'ordinateur de l'instance du tennis féminin avait lui aussi du mal à croire qu'une joueuse issue des qualifications ait pu remporter un tournoi du Grand Chelem et 127 places au classement.Celle qu'elle a battue en finale, la Canadienne Leylah Fernandez, a quant à elle grimpé de 45 places pour atteindre le 28eme rang, à 19 ans également.Six changements sont à noter au sein du Top 10. Si Ashleigh Barty et Aryna Sabalenka occupent toujours les deux premières places, le podium est désormais complété par Karolina Pliskova, qui profite de la chute de deux places de Naomi Osaka, victorieuse l'an passé. Elina Svitolina gagne également une place, Barbora Krejikova deux places et Garbine Muguruza et Petra Kvitova une place chacune.Serena Williams est quant à elle 41eme, après avoir chuté de 19 places.Côté français, elles sont désormais six dans le Top 100 avec le retour d'Océane Dodin, mais elles sont toutes classées à partir de la 60eme place, puisqu'aucune n'a brillé sur les courts new yorkais. Après Alizé Cornet il y a deux semaines, c'est désormais Caroline Garcia qui a le statut de n°1 tricolore, mais elle n'est que 60eme.Aryna Sabalenka (BIE) 7 720Karolina Pliskova (RTC) 5 315 (+1)Elina Svitolina (UKR) 4 860 (+1)Naomi Osaka (JAP) 4 796 (-2)Sofia Kenin (USA) 4 692Barbora Krejcikova (RTC) 4 668 (+2)Iga Swiatek (POL) 4 571Garbiñe Muguruza (ESP) 4 380 (+1)Petra Kvitova (RTC) 4 060 (+1)