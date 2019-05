Forte d’une victoire de prestige à Rome ce week-end, Karolina Pliskova s’est hissée au deuxième rang mondial ce lundi.

Cinquième jusqu’alors, la Tchèque se place ainsi sur les talons d’une Naomi Osaka en perte de vitesse, et diminuée par une blessure au pouce.

La première Française du classement demeure Caroline Garcia, 24e avec un recul de deux rangs. En revanche, Alizé Cornet (48e) et Kristina Mladenovic (54e) gravissent respectivement six et neuf échelons.