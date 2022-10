Classement WTA : Parry recule, Dodin sort du top 100

Plus que trois Françaises dans le top 100

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 30 octobre 2022

Caroline Garcia (FRA) 3 000

Alizé Cornet (FRA) 1 328

Diane Parry (FRA) 866 (-7)

Alors que la saison 2022 touche à sa fin, la WTA avait la semaine dernière déjà les yeux rivés sur Fort Worth (Texas), où le Masters féminin va se dérouler à partir de ce lundi. Ainsi, en l'absence de tournoi sur le circuit principal,et la Polonaise Iga Swiatek toujours solidement installée en tête de celui-ci. Avec 3 000 points à son compteur, la Française Caroline Garcia reste aux portes du top 5 au classement et pourrait même prétendre à une très belle 4eme place, à portée du podium, si elle venait à briller aux Etats-Unis, histoire de finir l'année en beauté. Désormais sans Bertrand Perret, l'entraîneur qui l'a aidée à retrouver les sommets,, ce qui pourrait la placer de peu derrière l'Américain Jessica Pegula dans le meilleur des cas. Mais, pour l'heure, l'intéressée espère sans doute d'abord retrouver ses sensations après des semaines mitigées suite à sa demi-finale à l'US Open.Derrière elle, Alizé Cornet (36eme) reste la numéro deux française devant Diane Parry désormais 65eme mondiale après avoir perdu sept places ce lundi, elle qui a été sortie d'entrée la semaine dernière lors du W80 de Poitiers.En effet, ce lundi, Océane Dodin a chuté de six rangs et se retrouve 101eme à la WTA. Non loin de cette dernière, on retrouve notamment Kristina Mladenovic (112eme, +2), Léolia Jeanjean (123eme, +2) ou encore Clara Burel (137eme, -5) et Harmony Tan (143eme, -13).Ons Jabeur (TUN) 4 555Jessica Pegula (USA) 4 316Coco Gauff (USA) 3 271Maria Sakkari (GRE) 3 121Aryna Sabalenka (BIE) 2 970Daria Kasatkina (RUS) 2 935Veronika Kudermetova (RUS) 2 795Simona Halep (ROU) 2 661