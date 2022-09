Classement WTA : Parry décroche son meilleur classement, Fruhvirtova dans le Top 100 à 17 ans

Garcia reste n°10 mondiale

Classement au lundi 19 septembre 2022

Seulement deux tournois WTA 250 étaient au programme de la semaine post-US Open, et les meilleures joueuses du monde étaient au repos, si bien que le classement des quatorze premières mondiales n'évolue pas. Iga Swiatek reste largement la n°1 avec plus de 5000 points d'avance sur Ons Jabeur, et elle est assurée de garder son trône pendant plusieurs mois. On reverra les deux joueuses sur le circuit dans deux semaines : la Polonaise à Ostrava et la Tunisienne à Monastir. Le premier changement du classement concerne Danielle Collins, qui gagne une place et se retrouve 15eme, au détriment de Jelena Ostapenko, qui en perd quatre. Les deux gagnantes des tournois de la semaine font évidemment une bonne opération.Mais l'exploit de la semaine est à mettre à l'actif de sa compatriote Linda Fruhvirtova, victorieuse de son premier tournoi à Chennai à 17 ans, et qui est maintenant n°74 mondiale (+56 places !).Du côté français, la n°10 mondiale Caroline Garcia n'a pas joué, mais sera cette semaine tête de série n°2 à Tokyo, avec l'objectif de dépasser Simona Halep (qui a mis un terme à sa saison) et Coco Gauff, qui sont à quelques points d'elle. Alizé Cornet est la deuxième joueuse française (37eme), alors que Diane Parry décroche le meilleur classement de sa carrière (66eme), à tout juste 20 ans, grâce à son quart de finale à Portoroz.Ons Jabeur (TUN) 5 090Anett Kontaveit (EST) 4 300Paula Badosa (ESP) 3 980Jessica Pegula (USA) 3 501Maria Sakkari (GRE) 3 480Aryna Sabalenka (BIE) 3 470Coco Gauff (USA) 3 047Simona Halep (ROU) 3 025...