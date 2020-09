Classement WTA : Osaka sur le podium, Garcia se rapproche de Mladenovic

Garcia revient sur Mladenovic

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 14 septembre 2020

Kristina Mladenovic (FRA) 1 335



Caroline Garcia (FRA) 1 325 (+5)

Fiona Ferro (FRA) 1 267 (-1)

Alizé Cornet (FRA) 1 230 (+5)

En général, les classements WTA publiés le lundi suivant un tournoi du Grand Chelem sont bouleversés. Mais cette année, ce n'est pas le cas, puisqu'en raison de la pandémie de coronavirus, la WTA (tout comme l'ATP) a décidé de s'appuyer sur les seize meilleurs résultats obtenus entre mars 2019 et décembre 2020 pour établir le classement, en ne prenant en compte que le meilleur résultat de chaque joueuse pour chaque tournoi disputé deux fois sur cette période. Si bien que les six membres du Top 10 ayant déclaré forfait pour l' US Open 2020 conservent leurs points acquis à l'US Open 2019. Naomi Osaka, elle, a bien fait de faire le déplacement à New York, puisqu'elle a remporté le tournoi alors qu'elle avait été éliminée en huitièmes de finale l'an passé.La Japonaise se retrouve désormais à 2937 points de la n°1 mondiale, Ashleigh Barty, qui sera absente pendant toute la (courte) saison sur terre battue, et 576 points de Simona Halep, qu'on retrouvera cette semaine à Rome. Finaliste à l'US Open après avoir été victorieuse à Cincinnati, Victoria Azarenka poursuit sa remontée au classement : elle est désormais 14eme, après avoir gagné treize places.Côté français, Kristina Mladenovic, qui a vécu un cauchemar à l'US Open (élimination au premier tour après avoir mené 6-1, 5-1, quarantaine forcée pour avoir été "cas contact" de Benoit Paire), reste la n°1, en étant classée 44eme.Fiona Ferro (absente aux Etats-Unis) et Alizé Cornet sont quant à elles respectivement 48eme et 51eme. Cette semaine, seule Caroline Garcia sera sur les courts, à Rome.Simona Halep (ROU) 6 356Naomi Osaka (JAP) 5 780 (+6)Karolina Pliskova (RTC) 5 205 (-1)Sofia Kenin (USA) 4 700 (-1)Elina Svitolina (UKR) 4 580 (-1)Bianca Andreescu (CAN) 4 555 (-1)Kiki Bertens (PBS) 4 335 (-1)Serena Williams (USA) 4 080 (-1)Belinda Bencic (SUI) 4 010 (-1)