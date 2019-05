Classement WTA: Osaka reste n°1, Bertens 4e

Naomi Osaka conserve la tête du classement WTA, ce lundi, grâce à la défaite de Simona Halep en finale à Madrid.

La Roumaine se contente de la deuxième place, à 239 points de la Japonaise, avant un tournoi de Rome où elle devra défendre les points de sa finale l'an passé. C'est Kiki Bertens, lauréate dans la Caja Magica, qui fait la belle opération de la semaine en se hissant à la 4e place, entre Angelique Kerber et Petra Kvitova.

Côté français, ça bouge peu pour Caroline Garcia (22e), Alizé Cornet (53e, +1 place), Kristina Mladenovic (63e) et Pauline Parmentier (65e, +4).

