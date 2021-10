Classement WTA : Muguruza, première depuis 2018

Belle semaine pour Garbine Muguruza ! L'Espagnole a remporté dimanche son deuxième tournoi de la saison, à Chicago, et cela lui permet de grimper de trois rangs au classement WTA, pour occuper la sixième place, ce qui ne lui était plus arrivé depuis juillet 2018. Muguruza double Elina Svitolina, éliminée en quarts de finale dans l'Illinois, mais aussi Naomi Osaka, qui n'a plus joué depuis l'US Open et perd cinq places cette semaine, pour se retrouver douzième. La chute de la Japonaise profite également à Maria Sakkari et Belinda Bencic, qui gagnent respectivement une et deux places pour se retrouver neuvième et dixième (le meilleur classement de la carrière de la Grecque). La première place reste occupée par Ashleigh Barty, qui compte 1962 points d'avance sur Aryna Sabalenka. Mais les deux joueurs seront absentes à Indian Wells, le gros tournoi qui débute en milieu de semaine, car l'Australienne souhaite se reposer alors que la Biélorusse a été testée positive au covid. Karolina Pliskova, la n°3 mondiale, pourrait donc en profiter pour réduire l'écart en cas de belle performance en Californie.

Ça ne va pas mieux pour les Bleues

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 4 octobre 2021

Caroline Garcia (FRA) 1 110

Alizé Cornet (FRA) 1 055 (+1)

Kristina Mladenovic (FRA) 1 040 (-5)

Clara Burel (FRA) 962 (-1)

Fiona Ferro (FRA) 930

Océane Dodin (FRA) 855 (-1)

Classement de la Race 2021



Caroline Garcia (FRA) 910

Côté français, les résultats ont été, une fois de plus, décevants la semaine passée, que ce soit à Chicago ou à Nur-Sultan. Caroline Garcia reste la mieux classée, au 59eme rang mondial, soit cinq places devant Alizé Cornet et huit devant Kristina Mladenovic, qui a décidé d'arrêter sa saison. Clara Burel (80eme), Fiona Ferro (83eme) et Océane Dodin (91eme) sont les trois autres Bleues du Top 100.Aryna Sabalenka (BIE) 7 115Karolina Pliskova (RTC) 5 285Iga Swiatek (POL) 4 756Barbora Krejcikova (RTC) 4 668Garbiñe Muguruza (ESP) 4 595 (+3)Elina Svitolina (UKR) 4 376 (-1)Sofia Kenin (USA) 4 190Maria Sakkari (GRE) 4 055 (+1)Belinda Bencic (SUI) 3835 (+2)5- Maria Sakkari (GRE) 3 1476- Garbiñe Muguruza (ESP) 3 1417- Iga Swiatek (POL) 3 1068- Naomi Osaka (JAP) 2 7719- Ons Jabeur (TUN) 2 68510- Elise Mertens (BEL) 2 438...50-...