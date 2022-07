Classement WTA : Muguruza dépasse Collins, Garcia se rapproche de Cornet

Garcia à sept places de Cornet

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 25 juillet 2022

Septième mondiale après Wimbledon, Danielle Collins a perdu deux places en deux semaines, et la voici désormais neuvième. L'Américaine de 28 ans n'a gagné que trois matchs depuis le début du mois de mai, et ses rivales en profitent pour la doubler, même sans jouer. C'est ainsi que Garbine Muguruza, qui n'a plus disputé un match depuis Wimbledon, lui chipe la huitième place au classement de ce lundi.La Polonaise et l'Estonienne seront toutes les deux sur les courts cette semaine, respectivement à Varsovie et à Prague. L'Américaine de 27 ans Bernarda Pera, dans la forme de sa vie, qui vient de réussir le doublé Budapest-Hambourg, fait un bond de 27 places pour se retrouver 54eme, alors que la Roumaine de 31 ans Irina-Camelia Begu, qui a remporté le tournoi de Palerme, gagne douze places pour atteindre le 33eme rang.Du côté des Françaises, Alizé Cornet reste la n°1, sans avoir joué. Elle pointe à la 38eme place, mais Caroline Garcia la rattrape.Diane Parry (19 ans) est quant à elle 76eme, le meilleur classement de sa carrière, après avoir elle aussi disputé les quarts de finale en Italie. Océane Dodin est la quatrième et dernière Française du Top 10, mais elle a perdu douze places et n'est plus que 89eme. Cette semaine, Cornet sera à Prague et Garcia à Varsovie.Anett Kontaveit (EST) 4 476Maria Sakkari (GRE) 4 190Paula Badosa (ESP) 4 030Ons Jabeur (TUN) 4 010Aryna Sabalenka (BIE) 3 267Jessica Pegula (USA) 3 087Garbiñe Muguruza (ESP) 2 886 (+1)Danielle Collins (USA) 2 743 (-1)Emma Raducanu (GBR) 2 717