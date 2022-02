Cornet reste numéro une française

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 21 février 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 330

Clara Burel (FRA) 884 (+2)



Caroline Garcia (FRA) 855 (-6)

Océane Dodin (FRA) 751 (+2)

Elles ne sont plus que quatre Françaises dans le Top 100 mondial. La cinquième en est officiellement sortie, comme le montre le nouveau classement WTA publié ce lundi matin.La Tricolore, qui a grimpé jusqu'à la 10eme place mondiale, n'a disputé qu'une seule rencontre sur le circuit cette année, pour une défaite à la clé. C'était alors à l'occasion de son entrée en lice à l'Open d'Australie. S'en sont suivis ensuite deux revers lors d'entrées en lice pour des qualifications, du côté de Saint-Pétersbourg puis à Dubaï. Malgré tout, la Tricolore pourrait retrouver ce fameux Top 100 dès la semaine prochaine, au même titre, d'ailleurs, que Diane Parry et Harmony Tan, pour qui ce serait alors une découverte.Du côté des quatre rescapées de ce fameux Top 100 actuel, Caroline Garcia chute de six positions pour se retrouver désormais 76eme. La faute à sa défaite d'entrée du côté de Dubaï, contre Barbora Krejcikova. Garcia aura l'occasion de se refaire pour son entrée en lice à Doha, contre Simona Halep, dès ce lundi.De son côté, Alizé Cornet, toujours numéro une française, reste à la 37eme place mondiale. Quant au Top 10 mondial, on note également quelques changements. Si rien ne bouge dans le Top 3, en revanche, Paula Badosa connaît son meilleur classement en grimpant à la quatrième place, juste devant Karolina Pliskova, désormais cinquième. Maria Sakkari occupe également son meilleur classement, avec la sixième place et une progression de deux positions. Iga Swiatek remonte en huitième position, tandis qu'Anett Kontaveit en perd une pour se retrouver 7eme et Garbiñe Muguruza en perd deux et se retrouve 9eme.Aryna Sabalenka (BIE) 5 563Barbora Krejcikova (RTC) 5 003Paula Badosa (ESP) 4 429 (+1)Karolina Pliskova (RTC) 4 347 (-1)Maria Sakkari (GRE) 4 191 (+2)Anett Kontaveit (EST) 4 137 (-1)Iga Swiatek (POL) 3 936 (+1)Garbiñe Muguruza (ESP) 3 350 (-2)Ons Jabeur (TUN) 3 065...