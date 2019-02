Classement WTA: Mladenovic chute encore

Éliminée la semaine dernière au 1er tour à Saint-Pétersbourg, alors qu'elle était finaliste en 2018, Kristina Mladenovic perd encore des plumes au classement WTA. La Nordiste, toujours sans victoire depuis le début de saison, recule de 20 places et se retrouve désormais 64e mondiale. "Kiki" est maintenant n°4 française, derrière Caroline Garcia (19e), Alizé Cornet (51e) et Pauline Parmentier (55e). Une donnée à prendre en compte avant le quart de finale entre les Bleues et la Belgique, ce week-end, à Liège.

Allez les bleues pic.twitter.com/jgtAGAuIog — Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) 29 janvier 2019