Classement WTA : Krejcikova décroche son meilleur classement

60 points supplémentaires pour Andreescu

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 31 mai 2021

Fiona Ferro (FRA) 1 500

Caroline Garcia (FRA) 1 350 (-1)

Kristina Mladenovic (FRA) 1 320 (-1)

Alizé Cornet (FRA) 1 240



Voilà une joueuse non tête de série qu'il ne vaudra mieux pas affronter dans les premiers tours de Roland-Garros. Barbora Krajcikova arrive lancée à Paris, après sa victoire à Strasbourg, dans le seul tournoi WTA au programme de la semaine. La Tchèque de 25 ans décroche ce lundi le meilleur classement de sa carrière, en gagnant cinq places pour atteindre la 33eme place mondiale.Pour le reste, le classement a très peu évolué, et aucune joueuse n'a changé de place parmi les 30 premières. Ashleigh Barty mène toujours largement le Top 10, et seule Naomi Osaka, deuxième, pourrait lui prendre la place de n°1 après Roland-Garros, en fonction des résultats de l'Australienne et de la Japonaise.On notera tout de même, dans le Top 10, que la Canadienne Bianca Andreescu a pris 60 points en gagnant deux matchs à Strasbourg avant de renoncer à la suite du tournoi, ce qui lui permet de se rapprocher un peu d'Elina Svitolina, sixième. Les Françaises n'ont quant à elle pas brillé en Alsace, avec seulement quatre huitièmes de finaliste (Cornet, Garcia, Burel, Tan).Un classement qui pourrait évoluer en cas de bonne performance Porte d'Auteuil, mais le tirage au sort n'offre guère de place à l'optimisme. Il faudra des exploits !Naomi Osaka (JAP) 7 461Simona Halep (ROU) 6 520Aryna Sabalenka (BIE) 6 195Sofia Kenin (USA) 5 865Elina Svitolina (UKR) 5 835Bianca Andreescu (CAN) 5 265Serena Williams (USA) 4 821Iga Swiatek (POL) 4 435Karolina Pliskova (RTC) 4 345