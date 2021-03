Classement WTA : Kasatkina réintègre le top 50, Fernandez s'en rapproche

Fernandez, la jeunesse s'affirme

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 15 mars 2021

44- Fiona Ferro (FRA) 1 649 (-1)

51- Caroline Garcia (FRA) 1 570 (-1)

56- Kristina Mladenovic (FRA) 1 455 (-1)

61- Alizé Cornet (FRA) 1 320 (-1)

A quelques jours du 1er Masters 1000 de la saison à Miami, le top 30 féminin était au repos la semaine dernière.Ainsi, il faut sortir des têtes de série pour avoir des premières modifications. Demi-finaliste en Russie, Svetlana Kuznetsova a gagné quatre places pour passer de 39eme à 35eme et se rapproche d'un rang qui lui permettra d'être protégée lors des prochains grands tournois. Si la Russe se présente en Floride, elle sera du coup parmi les joueuses à éviter au 1er tour. En s'imposant sur ses terres, Daria Kasatkina est l'une des grandes gagnantes de la semaine après l'actualisation du classement ce lundi.Avec déjà deux tournois gagnés cette saison, Kasatkina semble sur le chemin d'un retour au premier plan.Une autre Russe peut également avoir le sourire, c'est Margarita Gasparyan.En ce qui concerne les joueuses qui ont performé à Monterrey, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo est la seule demi-finaliste qui recule au classement (58eme, -1). Car, en effet, pour le reste, l'Américaine Ann Li a gagné cinq rangs (67eme), alors que Leylah Fernandez et Viktorika Golubic ont, elles, bondi. Grâce à sa victoire au Mexique,Pour sa part, finaliste à Lyon et donc à Monterrey, la Suissesse retrouve le top 100, avec une 81eme place (+21). En ce qui concerne les Françaises, elles ont toutes perdu une place.Naomi Osaka (JAP) 7 835Simona Halep (ROU) 7 255Sofia Kenin (USA) 5 760Elina Svitolina (UKR) 5 370Karolina Pliskova (RTC) 5 205Serena Williams (USA) 4 915Aryna Sabalenka (BIE) 4 815Bianca Andreescu (CAN) 4 735Petra Kvitova (RTC) 4 571