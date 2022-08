Classement WTA : Kasatkina grimpe à la neuvième place mondiale

Parry progresse

Classement au lundi 29 août 2022

Elle n'a jamais été aussi haut dans la hiérarchie. Ce lundi, la publication du nouveau classement WTA montre un changement dans le Top 10 mondial. Un Top 10 toujours dominé par la Polonaise Iga Swiatek, devant l'Estonienne Anett Kontaveit alors que le podium est complété par la Grecque Maria Sakkari. Ce samedi, la Russe Daria Kasatkina a remporté le tournoi de Granby au Canada.Une place déjà occupée au début de ce mois d'août et subtilisée à l'Espagnole Garbiñe Muguruza, qui se retrouve donc désormais à la dixième place. En finale à Granby, Kasatkina a battu l'Australienne Daria Saville. Cette dernière gagne quinze places pour se retrouver désormais en 58eme position. Un autre tournoi WTA s'est déroulé la semaine dernière. Il s'agit de celui de Cleveland aux Etats-Unis.A l'arrivée, c'est la Russe Liudmila Samsonova qui a triomphé. Ce qui lui permet de gagner un total de dix places pour se retrouver désormais en 35eme position. Quant à sa victime en finale de ce fameux tournoi, à savoir la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, elle progresse de quatre rangs au total, pour se retrouver désormais à la 32eme place mondiale.Alizé Cornet perd un total de trois positions, malgré sa demi-finale à Cleveland, et se retrouve désormais 40eme. L'an passé, à cette même période, la Tricolore était en finale à Chicago. De son côté, Diane Parry gagne sept rangs, grâce à sa demie à Granby, sa première sur le circuit, et est désormais 74eme. Enfin, Océane Dodin gagne une place pour remonter en 98eme position.Anett Kontaveit (EST) 4 360Maria Sakkari (GRE) 4 190Paula Badosa (ESP) 3 980Ons Jabeur (TUN) 3 920Aryna Sabalenka (BIE) 3 470Simona Halep (ROU) 3 255Jessica Pegula (USA) 3 201Daria Kasatkina (RUS) 3 015 (+1)Garbiñe Muguruza (ESP) 2 886 (-1)