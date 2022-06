Classement WTA : Jabeur grimpe sur le podium, Cornet perd dix places

Parry grimpe

Classement au lundi 20 juin 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 231 (+10)

Caroline Garcia (FRA) 855 (-1)

Diane Parry (FRA) 841 (+5)

Océane Dodin (FRA) 788

Clara Burel (FRA) 713 (-1)

Elle était septième au début de l'année, la voici désormais n°3 mondiale ! Excellente depuis le début de la saison, sauf à Roland-Garros où elle a été éliminée d'entrée, Ons Jabeur a remporté son deuxième titre en 2022 (après Madrid), ce dimanche à Berlin au détriment de Belinda Bencic, et cela lui permet de grimper sur le podium du classement WTA. Mais tout est très serré, puisqu'il n'y a que 400 points d'écart entre la n°2 et la n°6 mondiale, et le classement pourrait être bouleversé dans les prochaines semaines. Il y en a une qui, en revanche, n'a pas à s'inquiéter, et il s'agit d'Iga SwiatekEn plus de la progression d'Ons Jabeur, qui double Paula Badosa, quatre autres changements sont à signaler dans le Top 10 : Maria Sakkari double Aryna Sabalenka pour se retrouver 5eme et Danielle Collins double sa compatriote Jessica Pegula pour se retrouver 8eme. Belinda Bencic, finaliste à Berlin, reste quant à elle 17eme, alors que Beatriz Haddad Maia, qui a réussi le doublé Nottingham-Birmingham, gagne trois places et se classe 29eme.Côté français, la n°1 Alizé Cornet a perdu les points de sa demi-finale de l'an passé à Berlin et cède donc dix places ce lundi, pour se retrouver 44eme. Caroline Garcia (75eme) et Clara Burel (94eme) perdent quant à elles une place, mais la bonne nouvelle de la semaine vient de Diane Parry. La joueuse de 19 ans poursuit son ascension en grimpant de cinq places pour se retrouver 77eme, grâce à sa demi-finale au tournoi WTA125 de Gaiba en Italie.Anett Kontaveit (EST) 4 511Ons Jabeur (TUN) 4 340 (+1)Paula Badosa (ESP) 4 245 (-1)Maria Sakkari (GRE) 4 205 (+1)Aryna Sabalenka (BIE) 4 145 (-1)Karolina Pliskova (RTC) 3 677Danielle Collins (USA) 3 255 (+1)Jessica Pegula (USA) 3 185 (-1)Garbiñe Muguruza (ESP) 2 961