Classement WTA : Jabeur grimpe, Sabalenka et Cornet descendent

Elle avait été n°7 mondiale début novembre 2011 avant de perdre quelques rangs, mais Ons Jabeur est de retour à cette place ! La Tunisienne de 27 ans a fait un bond de trois places en remportant le prestigieux tournoi de Madrid et elle égale donc son meilleur classement, avant de se rendre à Rome pour tenter de réussir le doublé.Absente des courts depuis février, mais de retour la semaine prochaine à Strasbourg pour défendre son titre, la gagnante du dernier Roland-Garros Barbora Krejcikova retrouve la place de n°2 mondiale, en profitant de la contre-performance de Paula Badosa, éliminée en seizièmes à Madrid. Victorieuse dans la capitale espagnole en 2021 mais éliminée d'entrée cette année, Aryna Sabalenka dégringole de quatre places pour se retrouver huitième. Elle pourra se rattraper à Rome, où elle avait été sortie dès les huitièmes l'an dernier. A noter également que la finaliste de Madrid, Jessica Pegula, a gagné trois places et se retrouve aux portes du Top 10, à la onzième place.Du côté des Françaises, elles sont six dans le Top 100, et la meilleure d'entre elles reste Alizé Cornet, qui perd toutefois cinq places et se retrouve 39eme.Les autres Bleues sont classées au-delà du 70eme rang mondial. On retrouvera cette semaine deux d'entre elles, Diane Parry et Kristina Mladenovic, lors du tournoi WTA125 de Paris, qui se déroule dans le Bois de Boulogne.Barbora Krejcikova (RTC) 5 011 (+1)Paula Badosa (ESP) 4 720 (-1)Maria Sakkari (GRE) 4 596 (+1)Anett Kontaveit (EST) 4 446 (+1)Karolina Pliskova (RTC) 4 152 (+1)Ons Jabeur (TUN) 3 895 (+3)Aryna Sabalenka (BIE) 3 721 (-4)Danielle Collins (USA) 3 211 (-1)Garbiñe Muguruza (ESP) 3 135 (-1)