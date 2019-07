Classement WTA: Halep se replace

Podium inchangé en tête du classement WTA au lendemain du tournoi de Wimbledon. Bien qu’éliminée dès les huitièmes de finale, Ashleigh Barty conforte en effet sa première place devant Naomi Osaka, sortie dès le premier tour, et Karolina Pliskova.

Titrée à Londres, Simona Halep remonte au pied du podium après avoir gagné trois rangs, Kiki Bertens reculant à l’inverse d’une place pour compléter le Top 5. Suivent Petra Kvitova puis Elena Svitolina, Sloane Stephens, Serena Williams et Aryna Sabalenka, qui gagnent toutes un rang, profitant de l’effondrement d’Angelique Kerber, tenante du titre à Wimbledon, et qui passe de la 5e à la 13e place.

Chez les Françaises, Caroline Garcia, bien que sortie au premier tour, gagne une place et est 22e. Elle aussi sortie d’entrée, Alizé Cornet en gagne même trois pour émarger au 47e rang et désormais devancer Kristina Mladenovic, seulement 52e après avoir perdu quatre places. Plus loin, Pauline Parmentier est 75e après avoir avancé de 13 cases.