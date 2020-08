Classement WTA : Halep revient (un peu) sur Barty

280 points de plus au compteur de Simona Halep ! La Roumaine a remporté le tournoi de Prague dimanche, deuxième tournoi depuis la reprise de la saison WTA, et cela lui permet de revenir un peu sur Ashleigh Barty, qui reste toutefois une solide n°1 mondiale, avec désormais 2361 points d'avance. Le Top 20 reste inchangé cette semaine. Serena Williams, pour son retour à la compétition, a glané 60 points du côté de Lexington, mais cela ne lui suffit pas à doubler Belinda Bencic. Elle reste donc neuvième. Elise Mertens, battue par Halep en finale du tournoi tchèque, dépasse quant à elle Angelique Kerber pour devenir 22eme. Jennifer Brady, victorieuse à Lexington, gagne neuf places pour se retrouver 40eme, alors que son adversaire Jil Teichmann gagne quant à elle neuf places pour se retrouver 54eme.

Mladenovic reste n°1 française

Côté français, les quatre joueuses du Top 100 perdent un ou deux places. Kristina Mladenovic reste la n°1 tricolore, avec une 43eme place mondiale, devant Fiona Ferro (45eme), Caroline Garcia (49eme) et Alizé Cornet (60eme). Mladenovic, Garcia et Cornet vont désormais aller disputer le tournoi de Cincinnati et l'US Open à New York, alors que Ferro a renoncé à se rendre aux Etats-Unis. Rappelons qu’en raison de la suspension de la saison pendant cinq mois, la WTA (tout comme l’ATP) a décidé de modifier les règles concernant le classement. Ainsi, ce ne sont plus les 16 meilleurs résultats des 52 dernières semaines qui sont pris en compte, mais les 16 meilleurs résultats entre mars 2019 et décembre 2020. Par ailleurs, seul le meilleur résultat sera pris en compte pour les tournois disputés à la fois en 2019 et 2020. Par exemple, Bianca Andreescu gardera les points de sa victoire à l’US Open 2019, alors qu'elle a déclaré forfait cette année. Cette semaine, aucun tournoi ATP et WTA ne sont au programme. Celui de Cincinnati débutera samedi.



TENNIS – CLASSEMENT WTA

Classement WTA au 17 août 2020

1- Ashleigh Barty (AUS) 8 717 points

2- Simona Halep (ROU) 6 356 points

3- Karolina Pliskova (RTC) 5 205 points

4- Sofia Kenin (USA) 4 590 points

5- Elina Svitolina (UKR) 4 580 points

6- Bianca Andreescu (CAN) 4 555 points

7- Kiki Bertens (PBS) 4 335 points

8- Belinda Bencic (SUI) 4 010 points

9- Serena Williams (USA) 3 975 points

10- Naomi Osaka (JAP) 3 625 points

...

43- Kristina Mladenovic (FRA) 1 335 points (-1)

45- Fiona Ferro (FRA) 1 267 points (-1)

49- Caroline Garcia (FRA) 1 175 points (-2)

60- Alizé Cornet (FRA) 985 points (-1)

