Classement WTA : Halep et S.Williams reculent, Mladenovic et Garcia progressent

Burel et Dodin peuvent rêver du top 100

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 9 août 2021

Kristina Mladenovic (FRA) 1 255 (+3)

Alizé Cornet (FRA) 1 235

Caroline Garcia (FRA) 1 175 (+5)

Fiona Ferro (FRA) 970 (-1)

Si le classement ATP n'a pas subi beaucoup de changements ce lundi, ce n'est pas le cas en WTA. A commencer par, qui grimpent toutes d'un rang. Juste derrière, c'est la Roumaine Simona Halep qui a subi le même sort et passe de la 10eme à la 13eme place, alors que la Tchèque Barbora Krejcikova intègre du coup le top 10 et que la Suissesse Belinda Bencic et la Tchèque Petra Kvitova s'en rapprochent.Enfin, l'autre grand nom qui recule ce lundi n'est autre que Serena Williams. A la place 16eme lundi dernier, voilà l'Américaine, absente du WTA 1000 canadien, au 20eme rang. De ce fait, la Belge Elise Mertens, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, la Grecque Maria Sakkari et la Kazakh Elena Rybakina voient leur classement augmenter.Logiquement, les joueuses en vue la semaine dernière à San José et à Cluj-Napoca font des bonds ce lundi. C'est le cas pour la Russe Daria Kasatkina (27eme, +4), l'Américaine Danielle Collins (28eme, +8), mais surtout pour l'Allemande Andrea Petkovic (68eme, +23), la Croate Ana Konjuh (88eme, +28) et l'Egyptienne Mayar Sherif (97eme, +22). Enfin, du côté des Françaises, la semaine est plutôt bonne, avec, alors que la Lyonnaise sera à Montréal en compagnie de Fiona Ferro, Clara Burel et Océane Dodin. Passée par les qualifications comme Garcia, ces deux dernières sont elles à deux pas du top 100. En effet, si elles ont perdu des places ce lundi, la joueuse de 20 ans est 101eme, alors que la seconde est 109eme.Naomi Osaka (JAP) 7 146Aryna Sabalenka (BIE) 6 845Sofia Kenin (USA) 5 345Elina Svitolina (UKR) 5 035 (+1)Karolina Pliskova (RTC) 4 850 (+1)Iga Swiatek (POL) 4 550 (+1)Bianca Andreescu (CAN) 4 431 (-3)Garbine Muguruza (ESP) 4 165Barbora Krejcikova (RTC) 4 113 (+1)