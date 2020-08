Classement WTA : Grande progression pour Victoria Azarenka, plus modeste pour Cornet

Victoria Azarenka retrouve des couleurs au classement WTA. Après avoir mis fin ce samedi à plus de quatre ans de disette sur le circuit en profitant du forfait de Naomi Osaka pour la finale du tournoi de Cincinnati délocalisé à New York, la Biélorusse a fait un véritable bond au classement WTA. L’ancienne numéro 1 mondiale gagne, en effet, 32 places à la suite de la mise à jour effectuée ce lundi pour pointer au 27eme rang. Au sommet de la hiérarchie, la donne a très peu changé. Absente à Cincinnati, Belinda Bencic a pâti des résultats de Serena Williams, huitième, et Naomi Osaka, neuvième, perdant deux places pour retomber au 10eme rang.

Cornet réduit l’écart sur Mladenovic, Ferro et Garcia

Demi-finaliste sur les courts de Flushing Meadows, Elise Mertens fait un gain modeste de quatre places pour occuper le 18eme rang. Après avoir cédé en huitièmes de finale face à Victoria Azarenka, Alizé Cornet effectue une belle remontée au classement. La Niçoise gagne quatre positions et se place désormais en 56eme positions. Cette dernière réduit nettement l’écart sur Kristina Mladenovic, 44eme et première Française, qui perd une place mais également sur Fiona Ferro, 47eme après avoir reculé de deux rangs, et Caroline Garcia, qui est désormais 50eme mondiale après avoir perdu une place. Hors du Top 100 mondial, Océane Dodin gagne pour sa part trois places pour remonter au 115eme rang dans ce classement WTA.



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 31 août 2020

1- Ashleigh Barty (AUS) 8 717 points

2- Simona Halep (ROU) 6 356

3- Karolina Pliskova (RTC) 5 205

4- Sofia Kenin (USA) 4 590

5- Elina Svitolina (UKR) 4 580

6- Bianca Andreescu (CAN) 4 555

7- Kiki Bertens (PBS) 4 335

8- Serena Williams (USA) 4 080 (+1 place)

9- Naomi Osaka (JAP) 4 020 (+1)

10- Belinda Bencic (SUI) 4 010 (-2)

...

44- Kristina Mladenovic (FRA) 1 335 (-1)

47- Fiona Ferro (FRA) 1 267 (-2)

50- Caroline Garcia (FRA) 1 205 (-1)

56- Alizé Cornet (FRA) 1 060 (+4)

...