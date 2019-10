Classement WTA: Gauff déjà dans le Top 100, Garcia recule

Lauréate à 15 ans du tournoi de Linz, ce qui fait d'elle la plus jeune joueuse à s'imposer sur le circuit féminin depuis Nicole Vaidisova en 2004, Cori Gauff fait logiquement son entrée dans le Top 100 du classement WTA. Elle se hisse même directement au 71e rang, avec une progression de 39 places.

Côté français, Caroline Garcia, dépossédée des points de sa victoire à Tianjin, recule à la 39e place (-8). Elle reste devant Kristina Mladenovic (45e, +1), une donnée importante avant la finale de la Fed Cup en Australie, mais son statu de n°1 française reste fragile: à la Race, les deux joueuses sont parfaitement à égalité avec 1235 points !

