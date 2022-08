Classement WTA : Garcia de retour dans le Top 20 !

Swiatek largement devant, Kontaveit sous pression

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 22 août 2022

Elle a débuté Roland-Garros en étant 79eme mondiale, elle sera tête de série n°17 à l'US Open ! Caroline Garcia réussit un été magnifique, et la Lyonnaise de 28 ans est récompensée au classement WTA. Après avoir gagné les tournois de Bad Hombourg et Varsovie, elle s'est imposée dimanche à Cincinnati, en sortant des qualifications, et cela lui permet de faire un bond au classement :Si elle poursuit sur sa lancée, la Française devrait continuer à grimper, puisqu'elle n'a que 140 points à défendre d'ici la fin de saison. A titre de comparaison, elle vient d'en gagner 900 dans l'Ohio. Garcia peut même rêver du Masters, elle qui occupe ce lundi la neuvième place à la Race. Trois autres Françaises figurent dans le Top 100, mais elles n'ont pas fait d'étincelles la semaine passée : Alizé Cornet, Diane Parry et Océane Dodin. Elles jouent toutes les semaines cette semaine, à Granby ou à Cleveland, et tenteront de briller avant l'US Open.Du côté des cadors, le Top 10 est composé des mêmes joueuses, mais il y a tout de même un changement : Aryna Sabalenka, demi-finaliste à Cincinnati, double Simona Halep, forfait avant son deuxième tour, pour se retrouver sixième. Petra Kvitova, finaliste dans l'Ohio, est quant à elle 21eme (+7 places). Moins brillante sur dur que sur terre battue, Iga Swiatek reste toujours largement n°1 mondiale, avec 4025 points d'avance sur Anett Kontaveit. D'ici la fin de saison, la Polonaise a 550 points à défendre, et l'Estonienne 3548 ! Autant dire que les joueuses vont viser la place de n°2 mondiale dans les prochains mois, à défaut du trône.Anett Kontaveit (EST) 4 580Maria Sakkari (GRE) 4 190Paula Badosa (ESP) 3 980Ons Jabeur (TUN) 3 920Aryna Sabalenka (BIE) 3 470 (+1)Simona Halep (ROU) 3 255 (-1)Jessica Pegula (USA) 3 201Garbiñe Muguruza (ESP) 2 886Daria Kasatkina (RUS) 2 795