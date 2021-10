Classement WTA : Ferro sort du Top 100, le Top 10 reste inchangé

Barty reste numéro une mondiale

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 25 octobre 2021

Classement de la Race 2021



Elle était encore la 39eme joueuse mondiale le 8 mars dernier, soit le meilleur classement de sa carrière. Ce lundi matin, soit sept mois plus tard, lors de la publication du nouveau classement WTA, la Française Fiona Ferro n'apparaît même plus dans le Top 100. Un fait qu'il ne lui était plus arrivé avant le 15 avril 2019.Un Top 100 où il ne reste donc désormais plus que cinq Françaises. La meilleure progression, parmi ce fameux contingent tricolore, est celle d'Alizé Cornet.Redevenue numéro 1 française la semaine dernière, la Tricolore, demi-finaliste à Tenerife, gagne six positions pour occuper désormais la 60eme place mondiale. De son côté, Clara Burel perd trois places pour se retrouver désormais 78eme.Pour ce qui est du Top 10, il reste totalement inchangé. L'Australienne Ashleigh Barty, qui vient tout juste de mettre un terme à sa saison, reste en tête, devant la Biélorusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Karolina Pliskova.Aryna Sabalenka (BIE) 6 750Karolina Pliskova (RTC) 5 320Barbora Krejcikova (RTC) 4 708Garbiñe Muguruza (ESP) 4 425Elina Svitolina (UKR) 4 096Maria Sakkari (GRE) 4 005Ons Jabeur (TUN) 3 455Belinda Bencic (SUI) 3 365Naomi Osaka (JAP) 3 3261- Ashleigh Barty (AUS) 6 411 points (saison terminée)6- Iga Swiatek (POL) 3 226 (-1)7- Garbiñe Muguruza (ESP) 3 1958- Paula Badosa (ESP) 3 1129- Ons Jabeur (TUN) 3 02010- Anett Kontaveit (EST) 2 881 (+5)...49- Alizé Cornet...