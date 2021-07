Classement WTA : Collins et Dodin grimpent

Pas trop de changement du côté du classement WTA, alors que la majorité des joueuses sont actuellement aux Jeux Olympiques. Les absentes de ces Jeux (qui, rappelons-le, n'octroient pas de points) en en profité pour briller sur les deux tournois de la semaine, et notamment l'Américaine Danielle Collins, victorieuse à Palerme face à la Roumaine Elena Ruse (6-4,6-2). La joueuse de 27 ans se hisse à la 35eme place et réalise la meilleure progression du plateau féminin avec pas moins de neuf places glanées. Du côté du Top 30, trois filles profitent de la chute de Kiki Bertens (24eme, -3) pour gagner une place chacune, dont notamment l'ancienne numéro un mondiale, l'Allemande Angelique Kerber, qui se rapproche du Top 20 avec une désormais 21eme place. Agée de 27 ans, la Belgo-Ukrainienne Maryna Zanevska, qui avait été 86eme en 2014, est désormais 115eme après avoir gagné 50 places grâce à sa victoire au tournoi de Gdynia.

Ferro continue de chuter

La descente infernale au classement WTA continue pour la Française Fiona Ferro. Après avoir perdu douze places la semaine dernière, elle perd pas moins de 20 places cette semaine et se retrouve désormais 84eme mondiale et devient seulement troisième Française au classement alors qu'elle était première il y a quelques semaines. C'est Kristina Mladenovic qui est la première Française du classement, même si elle est très loin des cadors. Après avoir gagné trois places, "Kiki", éliminée à la fois en simple et en double à Tokyo, pointe désormais à la 60eme place. Enfin, à noter la très belle performance d'Océane Dodin qui grimpe de 14 places et se rapproche du Top 100 (106eme) grâce à sa demi-finale au tournoi de Palerme.











TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 26 juillet 2021

1- Ashleigh Barty (AUS) 9 635 points

2- Naomi Osaka (JAP) 7 336

3- Aryna Sabalenka (BIE) 6 965

4- Sofia Kenin (USA) 5 640

5- Bianca Andreescu (CAN) 5 331

6- Elina Svitolina (UKR) 5 125

7- Karolina Pliskova (RTC) 4975

8- Iga Swiatek (POL) 4 695

9- Garbine Muguruza (ESP) 4 165

10- Simona Halep (ROU) 4 115

…

60- Kristina Mladenovic (FRA) 1 260 (+3)

63- Alizé Cornet (FRA) 1 235 (+2)

71- Caroline Garcia (FRA) 1 150 (+2)

84- Fiona Ferro (FRA) 970 (-20)

…



