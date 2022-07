Classement WTA : Chassé-croisé américain, Garcia stagne

Quatre Françaises dans le Top 100

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 18 juillet 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 242 (+1)

Caroline Garcia (FRA) 1 125

Océane Dodin (FRA) 788 (+1)

Diane Parry (FRA) 737 (-9)

Après Wimbledon, deux tournois WTA250 se déroulaient la semaine passée du côté de Lausanne et de Budapest, et ils n'ont pas provoqué de gros bouleversements au classement ce lundi. La plupart des cadors n'ont pas joué en cette semaine post-Grand Chelem, et Iga Swiatek reste l'incontestable reine du tennis féminin, avec 4 010 points sur sa dauphine Anett Kontaveit. Si l'Estonienne jouera cette semaine à Hambourg, on ne reverra la Polonaise sur les courts que la semaine prochaine à Varsovie. Un changement intervient tout de même dans le Top 10, et il est 100% américain.. La Croate Petra Martic, qui a gagné le tournoi suisse, gagne 30 places pour se retrouver 55eme, alors que la gagnante du tournoi de Budapest, l'Américaine Bernarda Pera, gagne 49 places pour se retrouver 81eme.Du côté des Françaises, pas de grands changements non plus. Alizé Cornet, qui n'a pas joué la semaine passée, reste la n°1 tricolore et gagne même une place (37eme) grâce à la chute de Yulia Putintseva. Caroline Garcia a quant à elle réussi une belle semaine en atteignant les demi-finales à Lausanne, mais elle avait signé le même résultat l'an passé, et reste donc 48eme. Océane Dodin (77eme) dépasse quant à elle Diane Parry (86eme), alors queDeux tournois WTA 250 sont au programme cette semaine, à Hambourg et à Palerme.Anett Kontaveit (EST) 4 326Maria Sakkari (GRE) 4 190Paula Badosa (ESP) 4 030Ons Jabeur (TUN) 4 010Aryna Sabalenka (BIE) 3 267Jessica Pegula (USA) 3 087 (+1)Danielle Collins (USA) 3 022 (-1)Garbiñe Muguruza (ESP) 2 886Emma Raducanu (GBR) 2 717