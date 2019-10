Classement WTA: Bertens à la hausse

Finaliste du Masters bis de Zhuhai, Kiki Bertens en profite pour prendre ses aises dans le Top 10 du classement WTA. Forte de trois places de gagnées, la Néerlandaise est désormais septième. Sa vainqueur, Aruba Sabalenka, gagne également trois places et pointe au 11e rang.

Au sommet du classement, c’est toujours l’Australienne Ashleigh Barty qui mène la danse devant Karolina Pliskova et Naomi Osaka puis Bianca Andreescu et Simona Halep mais le Masters qui se déroule cette semaine à Shenzhen devrait redessiner la hiérarchie.Côté Françaises, à noter que Kristina Mladenovic recule d’une position et est désormais 40e joueuse mondiale, Caroline Garcia pointant toujours à la 45e place. De même, Alizé Cornet et Fiona Fero demeurent aux 60e et 63e rangs.