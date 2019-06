Classement WTA: Belle opération pour Garcia

Vainqueur de son huitième titre en carrière sur le gazon de Nottingham, Caroline Garcia en profite pour faire une belle progression au classement WTA. La Française gagne en effet cinq places pour pointer au 23e rang. Les autres Tricolores sont plus loin, Kristina Mladenovic pointant toujours à la 48e place tandis qu’Alizé Cornet recule de deux rangs pour émarger en 56e position. Les deux autres Bleues du Top 100 sont encore plus loin, Pauline Parmentier et Fiona Ferro occupant les 81e et 95e positions.

Chez les cadors, le classement est inchangé avec Naomi Osaka pointant toujours à la première place, devant Ashleigh Barty et Karolina Pliskova tandis que Kiki Bertens et Petra Kvitova complètent le Top 5.