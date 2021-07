Classement WTA : Barty toujours plus haut, les Bleues continuent de chuter

Burel, seule lueur d'espoir côté français

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 12 juillet 2021

Ashleigh Barty plus que jamais reine de la WTA ! Victorieuse de son deuxième tournoi du Grand Chelem samedi à Wimbledon, l'Australienne de 25 ans creuse l'écart en tête du classement, avec désormais 2299 points d'avance sur Noami Osaka, qui devrait reprendre la compétition lors des Jeux Olympiques, elle qu'on n'a plus vue depuis son forfait au deuxième tour de Roland-Garros. Ce sont les deux seules joueuses du Top 10 dont le classement n'a pas bougé à l'issue de ce tournoi de Wimbledon !La Biélorusse devance désormais Sofia Kenin et Bianca Andreescu, pourtant éliminées prématurément sur le gazon londonien, et Elina Svitolina (6eme), qui perd une place ce lundi. La belle opération de la semaine est à mettre à l'actif de Karolina Pliskova, finaliste, qui gagne six places pour se retrouver septième, juste devant Iga Swiatek. En revanche, Simona Halep, qui avait remporté le tournoi en 2019 mais qui a été contrainte de déclarer forfait cette année en raison d'une blessure au mollet, perd 2000 points, six places et dégringole au neuvième rang. Garbine Muguruza, autre ancienne gagnante du tournoi, retrouve quant à elle le Top 10.Du côté des Françaises, ce Wimbledon 2021 est venu confirmer la période difficile traversée par les Bleues, avec aucune joueuse présente au troisième tour. Cela se ressent évidemment au classement.Alizé Cornet perd également une place et se retrouve 59eme. Quant à elle Kristina Mladenovic, elle dégringole de sept places et se classe 66eme, dix rangs devant Caroline Garcia, la seule Bleue n'ayant pas perdu de place. Seule lueur d'espoir : les 18 places gagnées par Clara Burel (20 ans), présente au deuxième tour et désormais 125eme.Naomi Osaka (JAP) 7 336Aryna Sabalenka (BIE) 6 965 (+1)Sofia Kenin (USA) 5 640 (+2)Bianca Andreescu (CAN) 5 331 (+2)Elina Svitolina (UKR) 5 125 (-1)Karolina Pliskova (RTC) 5125 (+6)Iga Swiatek (POL) 4 975 (+1)Simona Halep (ROU) 4 330 (-6)Garbine Muguruza (ESP) 4165 (+2)