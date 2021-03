Classement WTA : Barty toujours en tête, Swiatek dans le Top 15

Un seul tournoi était au calendrier WTA la semaine passée, du côté d'Adelaide en Australie, et cela n'a pas provoqué de remous au classement. Ashleigh Barty, malgré son élimination précoce dès les huitièmes de finale, reste la reine du tennis féminin, avec une confortable avance sur Naomi Osaka. On ne verra pas ces deux joueuses cette semaine à Doha, la Japonaise effectuant son retour à la compétition la semaine prochaine à Dubai, et l'Australienne le 22 mars à Miami. Simon Halep, absente également au Qatar, complète le trio de tête, qui a une belle marge d'avance sur la quatrième, Sofia Kenin, arrêtée quelques semaines pour cause d'appendicite. La suite du classement est en revanche serrée, et il pourrait y avoir des changements avec les gros tournois du mois de mars à Doha, Dubai et Miami. On notera ce lundi l'arrivée à la 15eme place mondiale d'Iga Swiatek, la gagnante du dernier Roland-Garros, qui s'est imposée samedi en finale à Adelaide et qui décroche le meilleur classement de sa carrière, à 19 ans. Belinda Bencic, finaliste du tournoi australien, reste en revanche douzième.

Les Bleues se font doubler

Coté français, nos quatre représentantes du Top 100, qui n'ont pas brillé à Adelaide (Garcia et Mladenovic) ou pas joué du tout cette semaine (Ferro et Cornet), perdent des places. Fiona Ferro et Caroline Garcia, les deux tricolores les mieux classées, perdent une place, en se faisant doubler par Coco Gauff, désormais 38eme mondiale à 16 ans, après avoir atteint les demi-finales à Adelaide. Kristina Mladenovic (53eme) perd de son côté deux places suite à la progression de Shelby Rogers, quart de finaliste la semaine passée. Alizé Cornet (59eme) fait quant à elle les frais de l'arrivée de Jil Teichamnn à la 54eme place, après sa demie à Adelaide. Cette semaine, nos quatre Françaises seront présentes à Lyon, avec le statut de tête de série. De quoi espérer de bons résultats et un meilleur classement lundi prochain ?



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 1er mars 2021

1- Ashleigh Barty (AUS) 9 186 points

2- Naomi Osaka (JAP) 7 835

3- Simona Halep (ROU) 7 255

4- Sofia Kenin (USA) 5 760

5- Elina Svitolina (UKR) 5 370

6- Karolina Pliskova (RTC) 5 205

7- Serena Williams (USA) 4 915

8- Aryna Sabalenka (BIE) 4 810

9- Bianca Andreescu (CAN) 4 735

10- Petra Kvitova (RTC) 4 571

...

46- Fiona Ferro (FRA) 1 557 (-1)

47- Caroline Garcia (FRA) 1 520 (-1)

53- Kristina Mladenovic (FRA) 1 455 (-2)

59- Alizé Cornet (FRA) 1 290 (-1)

...