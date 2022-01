Classement WTA : Barty plus que jamais en tête

Toutes les Françaises en baisse

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 10 janvier 2022

Alizé Cornet (FRA) 1 050 (-1)

Caroline Garcia (FRA) 945 (-1)

Clara Burel (FRA) 914 (-2)



Kristina Mladenovic (FRA) 860 (-5)



Océane Dodin (FRA) 823 (-5)

Ashleigh Barty plus que jamais reine de la WTA ! L'Australienne a remporté le 14eme titre de sa carrière ce dimanche à Adelaïde et compte désormais 1700 points d'avance sur sa dauphine, Aryna Sabalenka. Barty, en tête du classement depuis septembre 2019, l'est désormais depuis 103 semaines consécutives. Une série impressionnante, et d'ailleurs,Deux autres changements sont à signaler dans le Top 10 : Barbora Krejcikova double Karolina Pliskova (absente pendant toute la tournée australienne pour cause de blessure à un bras) à la quatrième place et Iga Swiatek, demi-finaliste à Adélaïde, dépasse Paula Badosa pour prendre la huitième place. L'autre gagnante de tournoi de la semaine, Simona Halep, a quant à elle entamé sa remontada au classement. Absente une partie de la saison 2021 pour cause de blessure au mollet, la Roumaine gagne cinq places pour se retrouver 15eme. L'une des plus belles progressions de la semaine est à mettre à l'actif d'Amanda Anisimova, victorieuse du tournoi de Melbourne et qui gagne 17 places pour se retrouver 61eme.Côté française, aucune joueuse n'a réussi d'étincelle lors de cette première semaine de compétition et cela se ressent au classement.Caroline Garcia (75eme), Clara Burel (78eme), Kristina Mladenovic (91eme) et Océane Dodin (96eme), les quatre autres joueuses du Top 100, perdent également des places. Heureusement pour elles, elles n'ont pas beaucoup de points à défendre en 2022 au vu de leur médiocre saison 2021.Aryna Sabalenka (BIE) 6 351Garbiñe Muguruza (ESP) 5 635Barbora Krejcikova (RTC) 5 008 (+1)Karolina Pliskova (RTC) 4 666 (-1)Maria Sakkari (GRE) 4 385Anett Kontaveit (EST) 4 351Iga Swiatek (POL) 3 971 (+1)Paula Badosa (ESP) 3849 (-1)Ons Jabeur (TUN) 3 455