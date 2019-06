Classement WTA: Barty officiellement sur le trône !

Ashleigh Barty n'en finit plus de tout croquer sur son chemin. Après un succès à Roland-Garros, l'Australienne vient d'enchaîner sur le gazon de Birmingham ce dimanche. Une victoire en finale contre l'Allemande Julia Goerges 7-5, 6-3 qui lui permet de dépasser Naomi Osaka pour s'emparer de la tête du classement WTA pour la première fois de sa carrière. "C'est un rêve devenu réalité d'être la numéro 1 mondiale. Avec mon équipe, nous avons fourni tellement de travail. Je suis très fier de ce que nous avons réalisé. c'est un honneur", a-t-elle déclaré pour le site de la WTA.

Du côté des Tricolores, Caroline Garcia est 23e, Kristina Mladenovic 48e et Alizé Cornet 55e.

