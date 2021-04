Classement WTA : Barty creuse un peu l'écart, Ferro dégringole

Tir groupé des Françaises

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 12 avril 2021

Elle espérait sans doute mieux qu'un quart de finale à Charleston (elle a été éliminée par Paula Badosa), mais Ashleigh Barty a tout de même gagné 99 points en faisant le déplacement en Caroline du Sud, pour y gagner deux matchs.En principe, on devrait revoir l'Australienne et la Roumaine la semaine prochaine à Stuttgart, et les trois joueuses la semaine suivante à Madrid. Aucun changement n'est à signaler dans le Top 9. En revanche, Petra Kvitova, huitième de finaliste à Charleston, a acquis suffisamment de points pour dépasser Kiki Bertens et prendre la dixième place. Victorieuse du tournoi américain, la Russe de 23 ans Veronika Kudermetova gagne neuf places pour se retrouver 29eme. Mais la plus belle progression de la semaine est évidemment celle de Maria Camila Osorio Serrano. La Colombienne de 19 ans a remporté le tournoi de Bogota à la surprise générale, et la voici désormais 135eme mondiale, avec 45 places gagnées.Côté français, cette semaine marque un grand changement, puisque Caroline Garcia reprend la place de n°1 française au détriment de Fiona Ferro, qui a perdu les points de sa demi-finale à Lugano il y a deux ans, et perd douze places pour se retrouver 57eme.Alizé Cornet sera la seule Française présente sur les courts cette semaine, du côté de Charleston, où se déroule un deuxième tournoi, mais de catégorie moins importante que la semaine passée.Naomi Osaka (JAP) 7 985Simona Halep (ROU) 6 965Sofia Kenin (USA) 5 915Elina Svitolina (UKR) 5 750Bianca Andreescu (CAN) 5 265Aryna Sabalenka (BIE) 5 085Serena Williams (USA) 4 850Karolina Pliskova (RTC) 4 660Petra Kvitova (RTC) 4530 (+1)