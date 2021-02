Classement WTA : Barty creuse l'écart, Garcia redevient n°1 française

Garcia nouvelle reine bleue

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 8 février 2021

Caroline Garcia (FRA) 1 520 (+1)



Fiona Ferro (FRA) 1 497 (-3)



Kristina Mladenovic (FRA) 1 335 (-2)



Alizé Cornet (FRA) 1 290 (-1)

Absente des courts depuis onze mois, Ashleigh Barty a signé un retour gagnant en remportant le Yarra Valley Classic dimanche à Melbourne, et cela se voit au nouveau classement WTA publié ce lundi, car l'Australienne augmente son avance en tête du "ranking", avec 469 points supplémentaires. Elle devance toujours Simona Halep et Naomi Osaka.Au seizième rang, on retrouve Elise Mertens, qui gagne quatre places grâce à sa victoire au Gippsland Trophy, alors qu'Anett Kontaveit et Ann Li, finalistes du Grampians Trophy (la finale n'a pas été disputée) sont respectivement 22eme (+ 1 place) et 69eme (+30 places).Côté français,Les quatre Bleues du Top 100 sont très proches : Garcia 43eme, Ferro 46eme, Mladenovic 52eme et Cornet 54eme. Leurs résultats à l'Open d'Australie (les trois premières sont déjà qualifiées pour le deuxième tour) pourraient bien faire la différence.Simona Halep (ROU) 7 255Naomi Osaka (JAP) 5 965Sofia Kenin (USA) 5 760Elina Svitolina (UKR) 5 260Karolina Pliskova (RTC) 5 205Aryna Sabalenka (BLR) 4 580Petra Kvitova (RTC) 4 571 (+1)Bianca Andreescu (CAN) 4 555 (-1)Kiki Bertens (PBS) 4 505