Classement WTA : Barty creuse l'écart, Burel grimpe

Burel ne cesse de grimper

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 23 août 2021

Ashleigh Barty va arriver à l'US Open en pleine confiance ! L'Australienne a remporté le tournoi de Cincinnati ce dimanche et elle creuse donc l'écart en tête du classement WTA, avec 899 points glanés la semaine passée, ce qui lui permet d'en compter ce lundi 10 185. Elle a désormais plus de 3000 points d'avance sur la n°2 mondiale, qui est désormais Aryna Sabalenka.Mais elle bénéficie de la perte de points de Naomi Osaka, éliminée en huitièmes de finale la semaine passée à Cincinnati alors qu'elle avait disputé la finale l'an dernier. L'autre changement à signaler dans le Top 10 est le chassé-croisé entre Barbora Krejcikova, qui passe neuvième grâce à son quart de finale la semaine dernière, au détriment de Garbine Muguruza, que la Tchèque a éliminée en huitièmes. A noter également le gain de cinq places d'Angelique Kerber (17eme), demi-finaliste, et la perte de six places de Victoria Azarenka (19eme), éliminée en huitièmes alors qu'elle avait remporté le tournoi l'an passé.Du côté des Françaises, elles sont toujours cinq dans le Top 100, malgré des résultats peu glorieux la semaine passée. Kristina Mladenovic (57eme), Alizé Cornet (68eme) et Fiona Ferro (80eme) perdent des places, Caroline Garcia (61eme) reste stable, alors que Clara Burel gagne deux rangs pour décrocher le meilleur classement de sa carrière.Aryna Sabalenka (BIE) 7 010 (+1)Naomi Osaka (JAP) 6 666 (-1)Karolina Pliskova (RTC) 5 530Sofia Kenin (USA) 5 030Elina Svitolina (UKR) 5 030Bianca Andreescu (CAN) 4 537Iga Swiatek (POL) 4 461Barbora Krejcikova (RTC) 4 273 (+1)Garbiñe Muguruza (ESP) 4 210 (-1)